На Полтавщині завершили сівбу ярих культур ранньої групи

Попри війну, 12 областей завершили сівбу ярих культур ранньої групи, серед яких Полтавщина. Про це повідомляє Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради України.
Станом на 5 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 138,8 тис. га, що на 2 777,5 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).
За оперативними даними структурних підрозділів військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.
Так всіма категоріями господарств посіяно (посаджено):
У сільськогосподарських підприємствах завершено перше підживлення озимих сільськогосподарських культур азотними мінеральними добривами та проходить догляд за посівами.
Крім того, аграрії отримали майже 20 млрд грн кредитів на посівну кампанію.
Так, станом на 5 травня 2022 року рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» банки видали с/г товаровиробникам кредитів на 19 млрд 819 млн грн. Основна частина була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – це 13 млрд 431 млн грн.
Кількість с/г товаровиробників, які залучили кредити – 7 194.
Аграрії можуть залучити до 60 млн грн строком на півроку. Сплата за відсотками відсутня. 20% від суми кредиту гарантує позичальник, а решту суми – держава. У заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів.
Обмежень за кількістю землі в обробітку немає, але ключова умова – необхідно підпадати під визначення сільськогосподарського товаровиробника.
Загалом граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, з урахуванням вільних лімітів 2021 року, становить 26 млрд 953 млн грн».
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер