На Полтавщині завершили сівбу ярих культур ранньої групи

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 164

Попри війну, 12 областей завершили сівбу ярих культур ранньої групи, серед яких Полтавщина. Про це повідомляє Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради України.

- Незважаючи на війну та всі складнощі, в Україні триває найважливіша посівна. Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи. У загальному результаті майже 80% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно.

Станом на 5 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 138,8 тис. га, що на 2 777,5 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За оперативними даними структурних підрозділів військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку сівбу ярих культур проводять 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.

Так всіма категоріями господарств посіяно (посаджено):

ярої пшениці 186,1 тис. га;

ярого ячменю 853,8 тис. га;

ярого ріпаку 26,2 тис. га;

вівса 153,5 тис. га;

гороху 119,6 тис. га;

гречки 5 тис. га;

проса 18,2 тис. га;

кукурудзи 1976,6 тис. га;

цукрових буряків 175,4 тис. га;

соняшника 2 399,3 тис. га;

сої 335,5 тис. га;

картоплі 850,8 тис. га.

У сільськогосподарських підприємствах завершено перше підживлення озимих сільськогосподарських культур азотними мінеральними добривами та проходить догляд за посівами.

Крім того, аграрії отримали майже 20 млрд грн кредитів на посівну кампанію.

Так, станом на 5 травня 2022 року рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» банки видали с/г товаровиробникам кредитів на 19 млрд 819 млн грн. Основна частина була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – це 13 млрд 431 млн грн.

Кількість с/г товаровиробників, які залучили кредити – 7 194.

Аграрії можуть залучити до 60 млн грн строком на півроку. Сплата за відсотками відсутня. 20% від суми кредиту гарантує позичальник, а решту суми – держава. У заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів.

Обмежень за кількістю землі в обробітку немає, але ключова умова – необхідно підпадати під визначення сільськогосподарського товаровиробника.

Більше мільярда гривень уже залучили аграрії восьми областей: Кіровоградська (2 млрд 570 млн грн), Вінницька (2 млрд 175 млн грн), Київська (1 млрд 906 млн грн), Дніпропетровська (1 млрд 718 млн грн), Одеська (1 млрд 642 млн грн), Полтавська (1 млрд 426 млн грн), Волинська (1 млрд 261 млн грн), Львівська (1 млрд 67 млн грн).

Загалом граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, з урахуванням вільних лімітів 2021 року, становить 26 млрд 953 млн грн».