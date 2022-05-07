Рекордне мистецтво: $500 000 вторговані за картину Марії Примаченко підуть на ЗСУ

Вчора, 22:12 Переглядів: 204

Родина Марії Примаченко підтримала аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь військових

Вцілілу картину зі знищеного російськими загарбниками музею української художниці Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» продали за 500 000 доларів. Такі підсумки аукціону Благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним силам України. Переміг в аукціоні учасник №35, який запропонував за картину 500 000 доларів, при стартовій ціні твору 5 000 доларів.

Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ. За ці кошти волонтери придбають 125 бусів для передової.

Нагадаємо, що під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько 2,5 десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко. Частину картин з музею вдалося врятувати.

Твір художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» із серії робіт, присвячених Чорнобильській трагедії, передала сім’я колекціонера Ігоря Понамарчука та історика мистецтва Дар’ї Добріян, які зараз волонтерять у Фонді. Родина художниці підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.



