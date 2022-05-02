У Кременчуцькому районі затримали озброєного чоловіка з наркотиками

У мешканця Кременчуцького району поліція вилучила зброю та наркотичні речовини.Під час санкціонованого обшуку в помешканні 39-річного мешканця Кременчуцького району вилучили наркотичні речовини та зброю.
У рамках відкритих кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер