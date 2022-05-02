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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі затримали озброєного чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 213

 У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

У мешканця Кременчуцького району поліція вилучила зброю та наркотичні речовини.Під час санкціонованого обшуку в помешканні 39-річного мешканця Кременчуцького району вилучили наркотичні речовини та зброю.

- У приватному домоволодінні 39-річного чоловіка поліцейські вилучили подрібнену речовину рослинного походження, схожу на марихуану, пістолет з ознаками переробки та набої. Наразі речові докази направлені на експертизу. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, - зазначив Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

У рамках відкритих кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: зброя наркотики
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