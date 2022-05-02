Понад 20 000 вимушених переселенців зареєстровано у Кременчуці

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У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 2 травня зареєстровано 20446 осіб. Про це повідомив у щоденному звіті міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

За минулу добу в Кременчуці народилося одне немовля.

Постраждалих від війни цивільних осіб вчора на лікування до лікарень міста не прибувало. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 56 таких осіб.

Станом на ранок 2 травня у Кременчуці 21996 дітей перебувають на дистанційному навчанні (99,5% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 777 осіб.

За минулу добу в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує ракетні обстріли з метою руйнування цивільної інфраструктури України: минулої ночі завдано удару по сільськогосподарському підприємству в сусідній Дніпропетровській області. Не ігноруйте сирен, відразу йдіть в укриття, від цього залежить ваше життя.

Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 40 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 111 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.