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Кременчук

Понад 20 000 вимушених переселенців зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 122

 

Статистика за вчорашній день 

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 2 травня зареєстровано 20446 осіб. Про це повідомив у щоденному звіті міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

За минулу добу в Кременчуці народилося одне немовля.

Постраждалих від війни цивільних осіб вчора на лікування до лікарень міста не прибувало. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 56 таких осіб.

Станом на ранок 2 травня у Кременчуці 21996 дітей перебувають на дистанційному навчанні (99,5% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 777 осіб.

За минулу добу в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог продовжує ракетні обстріли з метою руйнування цивільної інфраструктури України: минулої ночі завдано удару по сільськогосподарському підприємству в сусідній Дніпропетровській області. Не ігноруйте сирен, відразу йдіть в укриття, від цього залежить ваше життя.

Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 40 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 111 автобусів приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.

  • Працівники КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, покіс, працювали у парках та скверах міста.
  • Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водопроводів та міської каналізаційної системи, відповідність води державним санітарним нормам. Проводили ремонт трубчастих колодязів.
  • КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.
  • КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням рециклера, профілювання ґрунтових доріг, укріплення узбіч. Проводиться нанесення дорожньої розмітки. Виконуються інші роботи з утримання дорожньої інфраструктури.
  • КП «Теплоенерго» проводить профілактичні роботи на тепломережах, ремонти теплових камер, виконує інші роботи.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: переселенці
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