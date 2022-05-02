росія задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 167

На її відновлення окупантам знадобиться кілька років

Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил. Про це, як пише Європейська правда, йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії.

- На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів на даний момент стали небоєздатними.

- Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили - заявляють у британській розвідці.

Напередодні британська розвідка заявляла, що Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.