росія задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил

На її відновлення окупантам знадобиться кілька років
Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил. Про це, як пише Європейська правда, йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії.
Зазначається, що цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів на даний момент стали небоєздатними.
Напередодні британська розвідка заявляла, що Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер