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Коктейлі Молотова зі штор: керівник Сумщини Живицький розповів, як область гнала орків

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 161

 

Мешканці Сумської області зрозуміли, що російські окупанти... сцикливі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів в інтерв’ю «Українській правді», як область гнала російських окупантів:

- Нашою першою лінією оборони були студенти та місцеві мешканці. У гаражах і на СТО ми заготовили тисячі коктейлів Молотова. З обіду 24-го числа (лютого – ред.) наші студенти збирали по підприємствах пляшки, бензин, ганчірки. Зламували пункти прийому склотари. Люди вдома штори знімали і несли на коктейлі Молотова.

За словами керівника області, після 1 березня, коли на Сумщину почала надходити військова допомога від керівництва держави, процес знищення ворога пішов ще швидше.

- Ми зрозуміли, що вони такі... сцикливі. Коли у великій колоні на 300, 500, 1000 одиниць техніки підбивали один-два танки, вони розбігалися в розсипну! - каже Дмитро Живицький.
російська війська стоять на кордоні з Сумщиною, але сил для удару у них немає
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Суми російські окупанти коктейль Молотова війна
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