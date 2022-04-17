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Про три етапи відновлення зруйнованого житла переселенців та забезпечення житлом військових

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 444

 

Володимир Зеленський анонсував державну програму будівництва житла для тих, хто його втратив через агресію росії, та для військових і бюджетників

Президент України Володимир Зеленський оголосив про державну програму відновлення зруйнованого житла для тих, хто втратив його внаслідок окупації, а також будівництва житла для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.

Про це Зеленский заявив у відеозверненні.

 - На першому етапі тимчасовим житлом мають бути забезпечені переселенці – ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим – поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію – квадратними метрами чи грошима, – сказав Зеленський.

За словами президента, на другому етапі «відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити – усі міста, громади, які постраждали».

- А на третьому етапі – забезпечимо житлом усіх, хто захищав нашу державу, хто працював чи працює на користь суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все, життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи «власної квартири», – пояснив Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що західні країни готові фінансувати масштабну програму допомоги Україні у відновленні її інфраструктури та економіки після закінчення війни. Саме на ці ресурси розрахована реалізація цієї житлової програми.

- Вірю, що нам вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено, – наголосив президент. 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна житло президент Зеленский програма
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