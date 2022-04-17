Орки влаштували перестрілку між собою на окупованих територіях

«Друга армія світу» не перестає дивувати – представники ОРДЛО та росгвардійці влаштували перестрілку між собою в тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Кім повідомив, що російські військовослужбовці масово відмовляються від участі у війні в Україні. Водночас ті, хто погоджуються, насправді їдуть сюди заради мародерства.
Крім того, голова Миколаївської ОВА розповів, що росіяни починають мародерити ще на російській території – на власних військових базах.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер