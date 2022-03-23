Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Під Києвом російський солдат на танку переїхав свого командира, пошкодивши йому ноги

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 783

 

Танкіст звинуватив командира у загибелі половини товаришів по службі

Під Києвом російський солдат на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши його у загибелі половини товаришів по службі. Про це у фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

Інцидент трапився у лавах 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Під час бойових дій у районі Макарова Київської області з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Військовослужбовець танкового батальйона, обравши зручний момент під час бою, переїхав танком командира бригади полковника Юрія Медведєва, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медведєв знаходиться у лікарні на території білорусі, чекаючи грошової компенсації за бойове поранення, отримане під час виконання «спеціальної військової операції із захисту Донбасу». Полковника Медведєва нагородили орденом мужності.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна танк російські загарбники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх