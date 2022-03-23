Під Києвом російський солдат на танку переїхав свого командира, пошкодивши йому ноги

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 783

Під Києвом російський солдат на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши його у загибелі половини товаришів по службі. Про це у фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

Інцидент трапився у лавах 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта). Під час бойових дій у районі Макарова Київської області з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Військовослужбовець танкового батальйона, обравши зручний момент під час бою, переїхав танком командира бригади полковника Юрія Медведєва, пошкодивши йому обидві ноги. Наразі полковник Медведєв знаходиться у лікарні на території білорусі, чекаючи грошової компенсації за бойове поранення, отримане під час виконання «спеціальної військової операції із захисту Донбасу». Полковника Медведєва нагородили орденом мужності.