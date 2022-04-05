Зараз Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, – ООН

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1

Україна є однією з найбільш замінованих країн світу за даними ООН. За попередніми оцінками, вже 80 тисяч кв. км території нашої країни потребують розмінування.

Як повідомляє ДСНС, з початку вторгнення в Україні вже знешкоджено 22 425 вибухонебезпечних предметів, 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 364 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 5 124 га. Але роботи ще багато, тож пам‘ятайте про небезпеку мінувань та правила поводження із підозрілими предметами!

4 квітня у Дніпропетровській області загинула жінка, яка підняла із землі частину касетного снаряда.

Нагадаємо, у Мелітопольскому районі троє підлітків знайшли вибухонебезпечний предмет та вирішили ним погратися. Результат — всі знаходяться у Мелітопольській лікарні з пораненнями, один з підлітків потрапив до реанімації.