Від початку війни на Полтавщині взяли шлюб понад 1380 пар

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 97

На Полтавщині з початку війни побралися понад 1380 пар, повідомили в Полтавській ОВА. Серед тих, хто одружується, - чимало військових.

Також за цей час в області народилися 1026 діток.

Раніше повідомлялось, що станом на 23 березня шлюб взяли більше 1 тисячі пар, серед яких ті, що нині служать у ЗСУ.

Також в Україні почали називати новонароджених із прив'язкою до війни. Так, днями хлопчика у Вінницькій області назвали Яном Джевеліном, а дівчинку в Києві - Джавеліною.