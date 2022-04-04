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Перші Джавеліни: в Україні назвали дітей на честь ракетних комплексів

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 118

 Новонародженого хлопчика у Вінницькій області назвали Яном Джевеліном, а дівчинку в Києві - Джавеліною.

В Україні з'явились перші новонароджені, названі іменами, пов'язаними зі зброєю. Як повідомило Міністерство юстиції, у Вінницькій області та  Києві новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно. 

Також зазначається, що  без прив'язки до теми війни, але при цьому не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні. Зокрема, хлопчикам давали імена Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир, а дівчаткам - Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.

Загалом від початку вторгнення російських окупантів в Україні народилися майже 22 тисячі дітей. На Полтавщині - 822 дитини


Javelin — переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Є на озброєнні ЗСУ. Під час російського вторгнення в Україну з'явився інтернет-мем про покровительку українців, святу Джавелін. Наприкінці березня українські ЗМІ поширили новину, що ЗСУ встановили рекорд ефективного використання ПТРК Javelin: 100 уражень ворожих цілей на 112 запусків.

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна джавелін новонароджені
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