ЗСУ відкинули військо окупантів з Житомирщини

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Російських військ більше немає на території Житомирської області, повідомив 4 квітня голова військової обласної адміністрації Віталій Бунечко.

«Кожен новий день і ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто, і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й «власний» слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилася», – написав голова ОВА.

Нагадаємо, 2 квітня звільненено Київщину від окупантів.



