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ЗСУ відкинули військо окупантів з Житомирщини

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 356

  «Але війна ще не завершилася», - голова ОВА Бунечко

Російських військ більше немає на території Житомирської області, повідомив 4 квітня голова військової обласної адміністрації Віталій Бунечко.

«Кожен новий день і ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто, і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й «власний» слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилася», – написав голова ОВА. 

Нагадаємо, 2 квітня звільненено Київщину від окупантів.


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: sukhomlyn.sergey
Теги: війна Житомир
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