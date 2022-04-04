Бої на Херсонщині, захоплення лікарні на Запоріжжі та переповнені шпиталі росії, - зведення Генштабу

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 542

На Запоріжжі російські військові захопили районну лікарню, а на Херсонщині тривають бойові дії, війська РФ незаконно вилучають транспортні засоби у місцевих жителів, – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

«На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Пологи, військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії.

«Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення», – інформують в Генштабі.

На Харківщині, в місті Ізюм, за даними української сторони, війська рф проводять фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію росії.

Також зазначено, що наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Лише протягом 29 березня - 2 квітня з території Сумської області до лікарні у Курській області надійшло близько 100 поранених окупантів.