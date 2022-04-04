Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Заступнику командира полку «Азов» з Полтави посмертно присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 145

 

Вічна пам'ять Герою!

Загиблому в Маріуполі заступнику командира полку «Азов» з Полтави присвоїли звання Героя України. Віталію Грицаєнку – сину інженера театру імені Гоголя Миколи Грицаєнка та художниці-рекламістки Олени Гординської – присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя 4 квітня.

Віталій Грицаєнко був заступником командира полку «Азов» з бойової та спеціальної підготовки. Під час виконання завдання він поліг у бою. Адміністрація та працівники театру намагатимуться зробити усе можливе, щоб повернути тіло загиблого воїна, щоб рідні мали змогу з ним попрощатися.

 

Також Президент України присвоїв військовослужбовцю Артуру Кравченку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради 28 березня.

Старший лейтенант Артур Кравченко нагороджений Указом Президента України №179/2022 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

- Зараз як ніколи ми надзвичайно цінуємо, пишаємося та любимо всіх наших захисників. Мужніх людей, які у лавах Збройних Сил України стали на наш захист. Щодня, ризикуючи власним життям рятують Україну від рашистських загарбників, – йдеться у повідомленні.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Азов Полтава Герой України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх