Заступнику командира полку «Азов» з Полтави посмертно присвоїли звання Героя України

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Загиблому в Маріуполі заступнику командира полку «Азов» з Полтави присвоїли звання Героя України. Віталію Грицаєнку – сину інженера театру імені Гоголя Миколи Грицаєнка та художниці-рекламістки Олени Гординської – присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя 4 квітня.

Віталій Грицаєнко був заступником командира полку «Азов» з бойової та спеціальної підготовки. Під час виконання завдання він поліг у бою. Адміністрація та працівники театру намагатимуться зробити усе можливе, щоб повернути тіло загиблого воїна, щоб рідні мали змогу з ним попрощатися.

Також Президент України присвоїв військовослужбовцю Артуру Кравченку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це повідомила пресслужба Лубенської міської ради 28 березня.

Старший лейтенант Артур Кравченко нагороджений Указом Президента України №179/2022 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

- Зараз як ніколи ми надзвичайно цінуємо, пишаємося та любимо всіх наших захисників. Мужніх людей, які у лавах Збройних Сил України стали на наш захист. Щодня, ризикуючи власним життям рятують Україну від рашистських загарбників, – йдеться у повідомленні.