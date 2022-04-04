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Від 50 до 450 кг речей: дані мародерів, що відправляли награбоване до росії

Сьогодні, 20:53 Переглядів: 931

Опозиційні білоруські журналісти дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

За одну добу 2 квітня російські окупанти здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки "СДЭК" у Мозирі. 

Такі дані оприлюднив проект опозиційних білоруських журналістів Беларускі Гаюн.

За їх даними, більша частина російських солдатів оформлювали відправлення накрадених речей до Рубцовська в Алтайському краї. Також вони надсилали вкрадене до: 

  • Горняка (Алтайський край)
  • Чити (Забайкальський край)
  • Желєзноґорска (Красноярський край)
  • Омська
  • Ульяновська
  • Новосибірська
  • Москви
  • Ангарська (Іркутська область)
  • Уссурійська (Приморський край)
  • Біробіджана (Єврейський автономний округ)

Дані та фото фашистських солдатів-мародерів, хто найбільше відзначився — відправивши від 50 до 450 кг. вкрадених речей з Бучі-Ірпеня-Гостомелю.

Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100

Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343

Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819

Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692

Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555

Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822

Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646

Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429

Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617

Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг  інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)

Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)

Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101

Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731

Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

3 квітня "Беларускі Гаюн" оприлюднив більше 3 годин відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЭК" у Мозирі в Білорусі, неподалік від державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники зухвало оформлювали в доставці награбоване майно українців.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж Беларускі Гаюн
Теги: війна мародери
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