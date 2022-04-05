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Росія готує новий «концентрований» наступ на Схід України, - генсек НАТО

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 655

 
У НАТО побачили нову фазу війни - рф хоче взяти під контроль та окупувати всю його територію Донбасу.

Російські війська проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення підрозділів ресурсами для нового масштабного наступу на сході України, який може відбутися за кілька тижнів. Про це сьогодні, 5 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг , повідомляє Укрінформ на підставі   даних розвідки та спостереження за  діями російського війська.

«Наразі ми бачимо нову фазу цієї війни. Росія відходить не лише від Києва, а й з більшої частини районів на Півночі. Президент путін не зміг досягти поставлених цілей. Його метою було захоплення Києва протягом днів. Він не зміг цього зробити протягом багатьох тижнів, він не захопив Київ та жодне велике місто на Півночі», - сказав Столтенберг.

За його даними зараз путін переміщує війська з півночі України в білорусь, далі – у росію, до східного кордону України, де вони будуть поповнені особовим складом, переозброєні, поповнять боєкомплект, будуть забезпечені пальним та всім тим, що є необхідним для великого наступу.

«Те, що ми очікуємо – це новий та дуже концентрований наступ на Донбас, щоб взяти під контроль та окупувати всю його територію. Це саме той регіон, де розташована більшість українських сил», - підкреслив генсек НАТО.

Він вважає, що таке перегрупування та зміна позицій російських військ може тривати кілька тижнів, тож дуже важливо, щоб союзники по НАТО скористалися цим часом, аби  переозброїти та забезпечити Збройні сили України. «І це саме те, що робитимуть союзники. Саме це обговорюватимуть міністри завтра-післязавтра, включаючи типи необхідного обладнання, що допоможе вистояти та завдати відчутних втрат наступаючим російським силам», - наголосив керівник Альянсу.

Відомо, що 6-7 квітня у Брюсселі відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО. У засіданні також візьмуть участь представники країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, Грузії та України


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Автор: Ольга Мінчук Фото: Артем Коваленко
Теги: війна Донбас НАТО
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