Краща монета: НБУ запрошує голосувати за ескізи, присвячені героям ЗСУ

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 117

Ескізи монет та творчі роботи, які отримають найбільшу кількість голосів, НБУ втілить у пам’ятних монетах України.

Національний банк України оголосив про початок відкритого голосування за ескізи, присвячені героїчному опору ЗСУ та всього українського народу військовій агресії рф.

Як повідомляється на сайті регулятора, обрати можна серед 80 робіт від 35 учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, оголошеному у березні.

Повідомляється, що голосування триватиме з 5 до 20 квітня цього року.

Кожен може проголосувати за ескізи у двох номінаціях – Кращий ескіз та Краща творча робота. У кожній номінації можна обрати три роботи, які найбільше сподобалися та вразили.

Ознайомитися з роботами та проголосувати за них можна за посиланням (тут вам знадобиться ваша електронна адреса - ред.).

Ескізи монет та творчі роботи, які отримають найбільшу кількість голосів, НБУ втілить у пам’ятних монетах України та іншій нумізматичній продукції.