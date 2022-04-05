Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Краща монета: НБУ запрошує голосувати за ескізи, присвячені героям ЗСУ

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 117

 Ескізи монет та творчі роботи, які отримають найбільшу кількість голосів, НБУ втілить у пам’ятних монетах України.

Національний банк України оголосив про початок відкритого голосування за ескізи, присвячені героїчному опору ЗСУ та всього українського народу військовій агресії рф. 

Як повідомляється на сайті регулятора, обрати можна  серед 80 робіт від 35 учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, оголошеному у березні. 

Повідомляється, що голосування триватиме з 5 до 20 квітня цього року. 

Кожен може  проголосувати за ескізи у двох номінаціях – Кращий ескіз та Краща творча робота. У кожній номінації можна обрати три роботи, які найбільше сподобалися та вразили. 

Ознайомитися з роботами та проголосувати за них можна за посиланням (тут вам знадобиться ваша електронна адреса - ред.). 

Ескізи монет та творчі роботи, які отримають найбільшу кількість голосів, НБУ втілить у пам’ятних монетах України та іншій нумізматичній продукції.

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Приклад однієї з робіт, представлених на конкурс
Теги: монети НБУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх