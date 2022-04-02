Концепцію українського нейтралітету підтримали три країни, - Арахамія

Вчора, 23:32 Переглядів: 216

Італія стала третьою країною НАТО, яка підтримала запропоновану українською стороною концепцію посиленого нейтралітету, - повідомив голова української переговорної делегації, керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

- Італія висловила готовність виступити гарантом безпеки України. Це вже третя країна-член НАТО, яка підтримала запропоновану нами концепцію посиленого нейтралітету, - зазначив він.

Раніше про готовність виступити гарантами безпеки заявляли Туреччина та Німеччина.

За даними Liga.net, очікується письмове підтвердження РФ про готовність далі працювати за озвученими Україною пропозиціями, і зараз опрацьовуються юридичні питання. Арахамія повідомив, що для України важливо, щоб гарантами безпеки стали Китай, Росія, США, Франція, Туреччина та Велика Британія. Інші країни, як зазначив Арахамія, можуть приєднатися до договору в повному обсязі або частково. Наразі продовжуються переговори зі США та Великобританією.

Арахамія також розповів, що буде, якщо українці на референдумі після виведення російських військ не проголосують за нейтральний статус та відмову від курсу в НАТО. За його словами, у такому разі можливо ми повернемось у стан війни, або розпочнуться нові переговори з іншими пропозиціями.

При цьому російська делегація начебто вже усно заявила, що не заперечує проти пропозицій України, озвучених на двосторонніх переговорах у Стамбулі, за винятком питання Криму.