На Полтавщині у ДТП загинуло двоє осіб

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Сьогодні, 2 квітня, о 16:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від працівників поліції про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу с. Красне Полтавського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Надзвичайникам, які прибули на виклик стало відомо, що зіткнулися легковик «Chevrolet Aveo» та вантажний автомобіль «Mercedes-Benz». Внаслідок ДТП водійка та пасажир легкового автомобіля загинули на місці події. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла загиблих людей.

До проведення робіт залучалися 4 чоловіки особового складу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.