Знищення корабля у Бердянську відучить флот рф підходити до узбережжя України - розвідка

Агресор продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни
Знищення українськими військовими великого десантного корабля «Саратов», швидше за все, призведе до того, що у росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.
Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великобританії.
У британській розвідці також зазначають, що агресор продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, «ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі».