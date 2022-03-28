Знищення корабля у Бердянську відучить флот рф підходити до узбережжя України - розвідка

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 411

Знищення українськими військовими великого десантного корабля «Саратов», швидше за все, призведе до того, що у росії виникнуть сумніви щодо можливості діяти близько від берегів України.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке опублікувало у Twitter Міністерство оборони Великобританії.

У британській розвідці також зазначають, що агресор продовжує підтримувати блокаду чорноморського узбережжя нашої країни, «ізолюючи Україну від міжнародної морської торгівлі».

- російські військово-морські сили також продовжують завдавати спорадичних ракетних ударів по об'єктах на всій території України, – констатують у розвідці.