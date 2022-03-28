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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Вільний забіг - вільних людей: у Кременчуці відбувся забіг на підтримку міст-героїв

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 62

 

Стартовими номерками для учасників були сюжети відомого кременчуцького митця Сергія Брильова

26 березня патріотично налаштовані бігуни Кременчука взяли участь у «Вільному забігу - вільних людей». Організатор забігу Віталій Смірнов розповів, що війна виснажує емоційно, тому ціль була трохи «підбадьорити» людей, як учасників так і жителів міста.

- Масові заходи зараз заборонені, тому не було загального старту, технічної підтримки. Кожен учасник сам визначив для себе час, коли зможе побігти, маршрут. Було лише місце старту/фінішу. Нас підтримав біговий клуб @khorol_rockets, а також учасники з Польщі, Німеччини, Дубай, Словаччини. Метою забігу було привернути увагу до війни в Україні, до наших міст-героїв, які мужньо тримають оборону, - розповів Віталій.

Стартовими номерками для учасників обрали сюжети відомого кременчуцького художника Сергія Брильова.

Після забігу понад 200 учасників розмістили ці сюжети зі статистикою пробіжки у себе в соцмережах.

- Під фініш кожен отримав порцію вареників зі сметаною, які люб’язно приготувала @rockkava та сувеніри на згадку. Спорт - не поза політикою, війна не оминає спортсменів. Більш того, часто вони - «на передку». Тому спорт теж беремо на озброєння, і будемо бити Вас, тварі, навіть останньою парою кросівок, - додав Віталій Смірнов.

Сигнал повітряної тривоги пролунав на фініші забігу:) 

Фото: Діана Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Діана Коваленко
Теги: біг війна Сергій Брильов
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