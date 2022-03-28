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Бізнес/Робота, Ділові новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна підвищить податки для компаній, що продовжують працювати в Росії, у 1,5 рази

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 129

 

На такі компанії очікують і деякі інші податкові стимули

Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 рази ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

- Провели спільну нараду з Мінфіном та ДПС щодо законопроєкту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни - агресора. 

Узгодили концепт законопроєкту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5, – написав Гетманцев.

За словами нардепа, на такі компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави-терориста.

- Подамо до ВР наступного тижня, – заявив він.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна податки
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