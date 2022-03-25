Не «Орськ»: у Бердянську був знищений російський великий десантний корабель «Саратов»

Сьогодні, 03:31 Переглядів: 279

В Азовській операційній зоні в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель «Саратов». Великі десантні кораблі «Цезарь Куников» та «Новочеркаськ» отримали пошкодження.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

Раніше Військово-морські Сили Збройних Сил України поінформували, що у захопленому рф порту Бердянська знищили великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.

Також Командування сил морської піхоти України повідомляло у фейсбуці, що внаслідок пожежі в порту Бердянська, на російському військовому кораблі «Саратов» детонував боєкомплект і виникла пожежа, також постраждав російський БДК «Костянтин Ольшанський», серед його екіпажу – троє загиблих і троє поранених.

У командуванні також стверджують, що командири цих кораблів раніше служили у ЗСУ, а після російської анексії Криму перейшли на бік Росії.