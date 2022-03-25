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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Не «Орськ»: у Бердянську був знищений російський великий десантний корабель «Саратов»

Сьогодні, 03:31 Переглядів: 279

 

«Цезарь Куников» та «Новочеркаськ» отримали пошкодження

В Азовській операційній зоні в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель «Саратов». Великі десантні кораблі «Цезарь Куников» та «Новочеркаськ» отримали пошкодження. 

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних Сил України.

Раніше Військово-морські Сили Збройних Сил України поінформували, що у захопленому рф порту Бердянська знищили великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів

Також Командування сил морської піхоти України повідомляло у фейсбуці, що внаслідок пожежі в порту Бердянська, на російському військовому кораблі «Саратов» детонував боєкомплект і виникла пожежа, також постраждав російський БДК «Костянтин Ольшанський», серед його екіпажу – троє загиблих і троє поранених.

У командуванні також стверджують, що командири цих кораблів раніше служили у ЗСУ, а після російської анексії Криму перейшли на бік Росії.

«Командир БДК «Саратов» капітан 2 рангу Володимир Храмченков – колишній командир СДК «Кіровоград» українських ВМС, у 2014 році злавам присягу та перейшов на бік окупантів. Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир БДК «Новочеркаськ», на момент зради був старшим помічником командира БДК «Костянтин Ольшанський», – повідомили у командуванні
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна корабель Бердянськ
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