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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Повітряні сили порахували збитих «пташок»

Сьогодні, 03:02 Переглядів: 124

 

Ворог зменшив авіанальоти, але посилив розвідку

Протиповітряна оборона України в четвер знищила винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, 4 крилаті ракети та безпілотник. Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗС України.

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині було вражено зенітними ракетами.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна літак
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