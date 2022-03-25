Повітряні сили порахували збитих «пташок»

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Протиповітряна оборона України в четвер знищила винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, 4 крилаті ракети та безпілотник. Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗС України.

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині було вражено зенітними ракетами.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.