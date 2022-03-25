Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі

А ось застосувння хімічної зброї викликає сумнів
Президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї й завдати удару по території Польщі. Про це розповів екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк CNN.
Веслі Кларк зазначив, що російські війська у рамках навчань моделюють ситуацію у якій Росія програє, бо НАТО підтримує її противника. У цьому випадку вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Як результат НАТО заявляє, що не хоче ядерної війни і відступає.
Кларк також висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.