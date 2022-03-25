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Графік евакуаційних поїздів на 25 березня

Сьогодні, 05:32 Переглядів: 76

 

Додаткові поїзди призначені з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 25 березня.

Додаткові поїзди призначені:

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
  • 17.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:

  • 8.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
  • 11.30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
  • 15.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 20.00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13.00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
  • 16.00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22.32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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