Графік евакуаційних поїздів на 25 березня

Сьогодні, 05:32 Переглядів: 76

Додаткові поїзди призначені з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 25 березня.

Додаткові поїзди призначені:

Київ, вокзал Дарниця:

9.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;

17.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:

8.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,

11.30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,

15.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20.00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13.00 - №290/289 Краматорськ - Львів;

16.00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22.32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.