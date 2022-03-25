Графік евакуаційних поїздів на 25 березня
Сьогодні, 05:32
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Додаткові поїзди призначені з Києва, Харкова, Дніпра та Краматорська
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 25 березня.
Додаткові поїзди призначені:
Київ, вокзал Дарниця:
- 9.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
- 17.00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
- 8.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
- 11.30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
- 15.00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
- 20.00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13.00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
- 16.00 - №292/291 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22.32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00.00 на сайті uz-vezemo.com.
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