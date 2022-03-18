У центрі Львова сьогодні виставили 109 дитячих колясок
Сьогодні, 16:59
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Саме стільки дітей загинули через війну
У центрі Львова сьогодні виставили 109 дитячих колясок — саме стільки дітей загинули через війну.
- Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною, — написав міський голова Львова Андрій Садовий.
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