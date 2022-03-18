Ворога відкинули на 70 км Києва - від окупантів звільнили більше 30 населених пунктів

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Про це під час відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський

За час оборони Києва вдалося звільнити більше 30 населених пунктів Київської області, які були тимчасово зайняті ворогом.

Президент України відзначив орденом Богдана Хмельницького II ступеня командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, який керує захистом столиці.

- Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом, – повідомив Володимир Зеленський.

Також орденами і медалями нагороджені 138 нагороджених українських захисників повний перелік яких оприлюднено на президентському сайті

Про те, що наші війська відкинули російських окупантів від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів повідомив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Генерал зазначив, що захоплення Києва – це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога.

- Ворог хотів одним ударом обезголовити, а потім уже диктувати свої умови, але план провалився. Київ, як планували окупанти, через три дні не здався. Ми повністю зірвали плани ворога. На сьогодні по правому березі річки ворога зупинено майже на 70 км і смуга зовнішнього кільця розширена до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, крім ракет, по нашій столиці, - наголосив Олександр Грузевич.

Він заявив, що ворог перейшов до другої тактики: цинічно розстрілює нашу інфраструктуру.

Генерал також зазначив, що кожне місто на підступах до Києва готується як вузол опору.

- Наш командувач щодня об'їжджає Київ та Київську область, перевіряє стан готовності, і можу вас запевнити, що ворог далі не піде. Його буде зупинено. Одностайно всі громади заявляють, що ворога вони далі не пропустять, - наголосив Олександр Грузевич.

Він додав, що створено угруповання військ для оборони Києва та Київської області.

- Створено два кола оборони, на яких ворога зупинено і він не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський та Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій, - заявив генерал.