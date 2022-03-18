У Кременчуці проживають сотні громадян рф - дехто з них хоче вийти з громадянства та захищати Україну

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 62

Про це на брифінгу у Кременчуцькій РВА розповіла начальник Крюківського районного відділу міграційної служби

З таким проханням за час війни з Росією до начальника Крюківського районного відділу Державної міграційної служби Олени Твердоступ звернулося вже четверо чоловіків, що мають російське громадянства.

- Нажаль, таких послуг ми не надаємо. В Україні діє єдине громадянство, тому надати громадянство тим, хто є громадянином іншої держави ми не можемо. Як і позбавити їх громадянства рф, - пояснила вона.

Олена Твердоступ розповіла, що лише у Крюківському районному відділі державної міграційної служби на обліку перебуває 440 громадян іноземних держав, які мають дозволи на постійне проживання в Україні. Серед них 330 – громадяни рф.

- Це переважно люди, які отримали такі дозволи ще у 90-х роках. Є певна кількість тих, хто переїхав до Кременчука у зв’язку з одруженням, але їх небагато, - зауважила Олена Твердоступ.

За її словами, щодо тих іноземних громадян, які мають тимчасові дозволи на проживання в Україні (до 90 днів), міграційна служба не має повноважень по контролю місця їх перебування. Тому сказати скільки таких громадян рф чи інших держав знаходиться у Кременчуці чи районі вона не може.