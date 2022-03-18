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На Полтавщині до бою готуються вже 15 тисяч захисників, треба запустити ще й економіку

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 578

 

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що бажаючих захищати Україну на Полтавщині вже більше ніж кількість зброї. Тому нема потреби призивати до війська усіх.

- Не бачу сенсу всім підряд роздавати зброю. Нехай працюють на економіку. Нам треба запускати виробництво, - заявив Дмитро Лунін.

Наразі біля 15 тисяч призваних на військову службу в області готуються до боїв з ворогом. Кожного дня у різних містах області проходять заняття з бойової підготовки та навчальні стрільби.

- Наша область тилова, тому треба піднімати економіку. Це основне завдання, - підкреслив керівник ОВА.

Він також акцентував увагу на те, що на сьогоднішній день є запас теплих речей, ліків та продуктів для потреб ТРО. Наразі є необхідність лише у продуктах з довготривалим терміном зберігання. Потреб в одязі немає.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Полтавщина
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