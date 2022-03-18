На Полтавщині до бою готуються вже 15 тисяч захисників, треба запустити ще й економіку

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що бажаючих захищати Україну на Полтавщині вже більше ніж кількість зброї. Тому нема потреби призивати до війська усіх.
Наразі біля 15 тисяч призваних на військову службу в області готуються до боїв з ворогом. Кожного дня у різних містах області проходять заняття з бойової підготовки та навчальні стрільби.
Він також акцентував увагу на те, що на сьогоднішній день є запас теплих речей, ліків та продуктів для потреб ТРО. Наразі є необхідність лише у продуктах з довготривалим терміном зберігання. Потреб в одязі немає.