На Полтавщині до бою готуються вже 15 тисяч захисників, треба запустити ще й економіку

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 578

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що бажаючих захищати Україну на Полтавщині вже більше ніж кількість зброї. Тому нема потреби призивати до війська усіх.

- Не бачу сенсу всім підряд роздавати зброю. Нехай працюють на економіку. Нам треба запускати виробництво, - заявив Дмитро Лунін.

Наразі біля 15 тисяч призваних на військову службу в області готуються до боїв з ворогом. Кожного дня у різних містах області проходять заняття з бойової підготовки та навчальні стрільби.

- Наша область тилова, тому треба піднімати економіку. Це основне завдання, - підкреслив керівник ОВА.

Він також акцентував увагу на те, що на сьогоднішній день є запас теплих речей, ліків та продуктів для потреб ТРО. Наразі є необхідність лише у продуктах з довготривалим терміном зберігання. Потреб в одязі немає.