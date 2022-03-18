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Полтава стала однією з баз Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 216

Представники Червоного Хреста навчають рятувальників області та організовують гуманітарку

Полтава стала однією з баз Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, спеціалісти цієї організації навчають рятувальників області новим методам надання першої медичної допомоги, підтримують лікарні та організовують гуманітарку.

До речі, 18 березня працюватимуть гуманітарні коридори до Полтавщини з таких міст Сумської області: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп, селище Краснопілля, селище Велика Писарівка. Із Лохвиці до Сум вирушили 36 автобусів для евакуації людей.

Загалом вже 1026 тонн гуманітарної допомоги направили до Харківської та Сумської областей. Їжа, ліки, засоби гігієни й одяг. Їх приносили жителі області, волонтери, надавав бізнес регіону, західні області та міжнародні партнери.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Полтава Червоний Хрест гуманитарная помощь
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