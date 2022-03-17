У зверненні до Бундестагу Зеленський звинуватив Німеччину у сприянні росії та закликав зруйнувати стіну

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У залі під час виступу Володимира Зеленського був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Головуюча на засіданні Катрін Гарінг-Еккарт перед виступом президента України сказала, що світ здригається від картин того, як рф вбиває жінок і дітей та руйнує українські міста та села.

- Звертаюсь до вас після трьох тижнів масшатбного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на Донбасі. Звертаюсь, коли росія бомбардує наші міста, руйнучи все, що в Україні. Будинки, школи, лікарні, церкви. За три тижні загинуло дуже багато українців. Тисячі. Окупанти вбили 108 дітей, – так Володимир Зеленський розпочав своє звернення.

Він підкреслив, що звертається після численних заяв і прохань, що передували масштабній війні. Після кроків, які були запізнілими, після санкцій, яких мало, щоб зупинити війну.

- Після того, як ми побачили, скільки ваших компаній залишили звʼязки з росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну. За три тижні війни за наше життя і свободу ми переконались в тому, що відчували раніше і що ви, напевно, поки не всі помічаєте. Але ви ніби знову за стіною. Так, не Берлінською, але посеред Європи. Між свободою і неволею. І стіна міцніша з кожною бомбою, яка падає на Україну, – зазначив президент.

Володимир Зеленський вкотре закликав допомогти українцям у боротьбі з окупантом.

- Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну – ключовий дріт над стіною. І ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами, - президент України звинуватив німецькі корпорації у фактичному фінансуванні російської військової машини.

Володимир Зеленський запитав, чому так можливо: коли говорили, що «Північний потік-2» є зброєю і підготовкою до війни, то чули у відповідь, що це економіка. А це був цемент для нової стіни. Коли ми питали, що Україні необхідно зробити, щоб стати членом НАТО, то чули у відповідь, що такого рішення на столі нема і найближчим часом на столі не буде.

- Як ви зволікаєте зараз із питанням про вступ України в Євросоюз. Для деяких це політика, а насправді – каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції. Санкції, щоб агресор відчув, що ви – сила. Ми бачили затягування. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну – ключовий дріт над стіною. І ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами. І через це не всі відчувають вповні те, що відчуваємо ми, – підкреслив президент.

володимир Зеленський наголосив, що Росія рівняє з землею Маріуполь. Сотні тисяч людей під цілодобовими обстрілами. Без звʼязку, їжі, води, електрики. Тижнями. Російські війська вважають мішенню все. Театр, де ховались люди. Пологовий. Будинки. Вони руйнують все і не пускають гуманітарний вантаж.

Президент закликав побачити це, піднятися над стіною. Стіною, об яку бʼємося ми, щоб зберегти свій народ.

- Я звертаюсь до вас від імені українців старшого віку. Хто пережив Другу світову війну, хто пережив Бабин Яр… Я звертаюсь до вас від усіх хто чув, як політики кажуть «ніколи знову» і хто побачив, що ці слова нічого не варті, – сказав президент.

Він додав, що просто зараз намагаються знищити цілий народ.

Водночас президент України подякував німецькому народу, бізнесу, який поставив мораль вище за бухгалтерію та економіку, політикам, які намагаються зламати цю стіну, які між грошима Росії і смертями українських дітей обирають життя, підтримують посилення санкцій.

- Німецький народе! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, які роблять свою справу чесно, показуючи усе зло, яке росія принесла до нас. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію. І вдячний політикам, які все ж намагаються... Намагаються зламати цю Стіну, – відзначив глава української держави.

Німеччина, яка є провідною економікою Європейського союзу і одним із політичних лідерів цього обʼєднання, тривалий час продовжувала готуватися до запуску газопроводу «Північний потік-2» та зберігала максимально можливі за умов санкційного режиму економічні звʼязки з Росією.

- Вдячний усім, хто є вищим, ніж будь-які стіни. Нам складно вистояти без допомоги світу, вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу, без того, що ви здатні зробити. Щоб не озиратись ще й після цієї війни. після Харкова, розбомблених Сум, Чернігова. Вдруге через 80 років. Бо що тоді історична відповідальність, яка досі не спокутано перед українським народом? Я звертаюсь і нагадую, те, що потрібно, те, без чого Європа не виживе – колишній актор, президент США Рейган сказав одного разу в Берліні: «Зруйнуйте цю стіну.» Я хочу сказати тепер вам, канцлере Шольц: зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте і чим ваші нащадки будуть пишатися. Зупиніть війну. Допоможіть нам її зупинити – закликав глава української держави.

Володимир Зеленський, серед іншого, висловив упевненість, що Україна обов’язково вступить у Євросоюз.