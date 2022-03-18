Росія завдає авіаударів по Україні переважно з Білорусі та Чорного моря

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 391

ЗСУ намагається відстежувати і знищувати ракети на підльоті, проте розроблена система спрацьовує не завжди

Основними напрямками, звідки Росія завдає авіаційних ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу 18 березня.

- Чи то крилатими ракетами морського базування, чи зі стратегічних бомбардувальників. Зараз розроблена ефективна система, ми намагаємося відстежувати і знищувати ракети на підльоті, але не завжди ця система спрацьовує, – сказав він.

За словами Грузевича, нині розроблено заходи, які зведуть до мінімум можливість ураження ракетами цивільного населення.

Він також підтвердив, що Росія обрала тактику залякування, оскільки провалила свої плани.

Спроба залякати нас, вимотати. Близького вогневого контакту нема. Генштабом розроблено ряд заходів для недопущення цієї ситуації, і щоб мінімізувати ці втрати, – додав він.

Нагадаємо, наші війська відкинули російських окупантів від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів.