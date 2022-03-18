Росія завдає авіаударів по Україні переважно з Білорусі та Чорного моря

ЗСУ намагається відстежувати і знищувати ракети на підльоті, проте розроблена система спрацьовує не завжди
Основними напрямками, звідки Росія завдає авіаційних ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу 18 березня.
За словами Грузевича, нині розроблено заходи, які зведуть до мінімум можливість ураження ракетами цивільного населення.
Він також підтвердив, що Росія обрала тактику залякування, оскільки провалила свої плани.
Нагадаємо, наші війська відкинули російських окупантів від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів.