Українські сили ПВО учора вразили 6 повітряних цілей, серед них літак Су-34 на Чернігівщині

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Учора, 11 березня, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Чернігівщині. А також українські зенітники (Бук-М1 та С-300) вразили ще п'ять повітряних цілей, зокрема, чотири гелікоптери окупантів та безпілотник «Форпост».

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до 10 нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Очікуємо гарних новин!



