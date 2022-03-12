Росія у лідерах: отримала найбільше світових санкцій за 70 років

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 436

За останні 8 років росія отримала найбільше санкцій, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років. Про таке інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Процес скасування санкцій не дуже швидкий. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями

Які наслідки санкцій для росії (думка Заходу, The New York Times):

п ісля запровадження санкцій у 2014 році ВВП росії впав на 2% ;

; п ісля запровадження останніх санкцій російська економіка відчуває складнощі ;

; о чікується, що країна оголосить дефолт .

Терміни, в які буде оголошено дефолт, називають різні, але навіть найоптимістичніші прогнози вказують, що банкрутство росії може статися не раніше травня.