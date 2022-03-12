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Політика, Путін проти українського народу

Росія у лідерах: отримала найбільше світових санкцій за 70 років

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 436

 

Путін перевершив усі диктаторські режими світу

За останні 8 років росія отримала найбільше санкцій, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років. Про таке інформує  Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Процес скасування санкцій не дуже швидкий. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями

Які наслідки санкцій для росії (думка Заходу, The New York Times):

  • після запровадження санкцій у 2014 році ВВП росії впав на 2%;
  • після запровадження останніх санкцій російська економіка відчуває складнощі;
  • очікується, що країна оголосить дефолт.

Терміни, в які буде оголошено дефолт, називають різні, але навіть найоптимістичніші прогнози вказують, що банкрутство росії може статися не раніше травня.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Росія Путін санкції війна Путин против украинского народа
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