Росія у лідерах: отримала найбільше світових санкцій за 70 років

За останні 8 років росія отримала найбільше санкцій, ніж Північна Корея, М'янма, Чилі, Куба, Китай, Іран, Північна Африка та Сирія за 70 років. Про таке інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Процес скасування санкцій не дуже швидкий. До того ж деякі санкції, зокрема як проти Куби, можуть діяти десятиліттями
Які наслідки санкцій для росії (думка Заходу, The New York Times):
Терміни, в які буде оголошено дефолт, називають різні, але навіть найоптимістичніші прогнози вказують, що банкрутство росії може статися не раніше травня.