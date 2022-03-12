Як повідомити про ворожу техніку? Як знайти транспорт чи ліки? Кременчужанам - про корисні сервіси

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить список корисних онлайн-сервісів під час війни. Серед них і корисні сайти, і боти в телеграм. Збережіть собі - раптом знадобиться скористатися!
Повідомити про окупантів чи ворожу техніку @evorog_bot
Надіслати пропаганду @stopdrugsbot
Знайти лікаря @MedicalForUA_bot
Запропонувати або знайти авто @nampodorozi_bot
Знайти або надати житло переселенцям @shelter_for_ukrainians_bot
Список аптек, де в умовах війни можна отримати інсулін https://bit.ly/apteky_insul
Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua https://tabletki.ua/uk/
Укрзалізниця започаткувала веб-ресурс для пасажирів https://uz-vezemo.com
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