Як повідомити про ворожу техніку? Як знайти транспорт чи ліки? Кременчужанам - про корисні сервіси

Сьогодні, 06:30 Переглядів: 363

Ці сервіси стануть у нагоді під час війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить список корисних онлайн-сервісів під час війни. Серед них і корисні сайти, і боти в телеграм. Збережіть собі - раптом знадобиться скористатися!

Корисні онлайн-сервіси під час війни

Повідомити про окупантів чи ворожу техніку @evorog_bot

Надіслати пропаганду @stopdrugsbot

Знайти лікаря @MedicalForUA_bot

Запропонувати або знайти авто @nampodorozi_bot

Знайти або надати житло переселенцям @shelter_for_ukrainians_bot

Список аптек, де в умовах війни можна отримати інсулін https://bit.ly/apteky_insul

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua https://tabletki.ua/uk/

Укрзалізниця започаткувала веб-ресурс для пасажирів https://uz-vezemo.com

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