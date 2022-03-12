Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

Як повідомити про ворожу техніку? Як знайти транспорт чи ліки? Кременчужанам - про корисні сервіси

Сьогодні, 06:30 Переглядів: 363

 

Ці сервіси стануть у нагоді під час війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить список корисних онлайн-сервісів під час війни. Серед них і корисні сайти, і боти в телеграм. Збережіть собі - раптом знадобиться скористатися!

Корисні онлайн-сервіси під час війни

Повідомити про окупантів чи ворожу техніку @evorog_bot

Надіслати пропаганду @stopdrugsbot
Знайти лікаря @MedicalForUA_bot
Запропонувати або знайти авто @nampodorozi_bot
Знайти або надати житло переселенцям @shelter_for_ukrainians_bot

Список аптек, де в умовах війни можна отримати інсулін https://bit.ly/apteky_insul

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua https://tabletki.ua/uk/

Укрзалізниця започаткувала веб-ресурс для пасажирів https://uz-vezemo.com

Тут актуальна інформація щодо:

  • евакуаційних рейсів;
  • міжнародних маршрутів;
  • роботи вокзалів;
  • черг на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу/
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сервіси війна Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх