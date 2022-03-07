МАГАТЕ «надзвичайно стурбоване» подіями на Запорізькій АЕС

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 115

Що ж, дякуємо за співчуття

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що управління Запорізькою атомною станцією здійснюється за наказом командувача російськими військами, що контролює АЕС.

Як повідомляє Радіо Свобода, у заяві МАГАТЕ сказано, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі «надзвичайно стурбований» останніми подіями на АЕС.Відповідно до інструкцій МАГАТЕ з безпеки, експлуатаційний персонал «повинен бути в змозі виконувати свої обов’язки і мати здатність ухвалювати рішення без зайвого тиску».

Гроссі сказав, що ситуація, про яку повідомила Україна, «суперечить» цій настанові, яка є однією з «семи необхідних основ ядерної безпеки».

Як йдеться в повідомленні, український ядерний регулятор повідомив МАГАТЕ, що у нього виникають проблеми зі спілкуванням із персоналом, який управляє ЗАЕС, що порушує ще одне правило.

Російські війська на місці вимкнули деякі мобільні мережі й інтернет, «щоб достовірну інформацію не можна було отримати через звичайні канали зв’язку», – йдеться у заяві МАГАТЕ. Там додали, що мобільний зв’язок все ще був доступний, але поганої якості.

- Я надзвичайно стурбований цими подіями, про які мені повідомили сьогодні, – сказав Гроссі.