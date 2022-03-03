Бої в Енергодарі точаться на відстані 5 км від Запорізької АЕС

Бої російських військових з жителями Енергодару точаться на відстані 5 км від Запорізької атомної електростанції, повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» мер міста Дмитро Орлов. Але поки зауважень щодо роботи станції немає, зазначив він.
До цього він повідомив, що на блокпосту на в’їзді до Енергодару триває бій між російськими військовими і містянами, що чергували на блокпосту. За його даними, у місто проривається близько 100 одиниць російської військової техніки.
Раніше дві доби поспіль жителі Енергодару чергували на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодару заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.
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