Бої в Енергодарі точаться на відстані 5 км від Запорізької АЕС

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 458

Бої російських військових з жителями Енергодару точаться на відстані 5 км від Запорізької атомної електростанції, повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» мер міста Дмитро Орлов. Але поки зауважень щодо роботи станції немає, зазначив він.

- Зараз у всьому місті відсутнє водопостачання. Частково відсутнє енергопостачання. Зараз немає інформації ані про загиблих, ані про поранених. Але я думаю, що такі є, бо пострілів дуже багато, – повідомив Орлов.

До цього він повідомив, що на блокпосту на в’їзді до Енергодару триває бій між російськими військовими і містянами, що чергували на блокпосту. За його даними, у місто проривається близько 100 одиниць російської військової техніки.

Раніше дві доби поспіль жителі Енергодару чергували на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Відео з місця подій оприлюднила Енергодарська міська рада. У своєму звернені міський голова Енергодару заявив, що АЕС не буде передана під контроль російських військових.