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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити це життя у війну

Сьогодні, 01:40 Переглядів: 99

 

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть

Перша леді Олена Зеленська запустила телеграм-канал про те, як жити у воєнний час. Про це повідомив сайт президента.

- Як діяти та жити у воєнний час? У ці дні в усіх нас багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями, - цитують там Олену Зеленську.

У телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація розміщена за розділами:

  • Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.
  • Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за закордону.
  • Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна соцмережі
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