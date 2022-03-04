РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

США ведуть внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для деескалації конфлікту
Росія ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися захопити Київ, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Вона наголосила, що Росія продовжує рухатися до своєї кінцевої мети, якою є захоплення Києва та України.
Прессекретар додала, що США ведуть внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для деескалації жахливого конфлікту, проте президент США Джо Байден не планує зустрічі, ні взаємодії, ні телефонного дзвінка з президентом Росії Володимиром Путіним.
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