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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

Сьогодні, 01:20 Переглядів: 163

США ведуть внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для деескалації конфлікту

Росія ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися захопити Київ, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

- Пентагон зазначив, що зараз 90% їхньої військової бойової могутності, заздалегідь підготовленої на українському кордоні, вони зараз в Україні, - сказала Псакі на пресбрифінгу у Вашингтоні в четвер.

Вона наголосила, що Росія продовжує рухатися до своєї кінцевої мети, якою є захоплення Києва та України.

- Вони продовжують робити агресивні кроки й рухатися до їхньої кінцевої мети, якою є захоплення Києва та захоплення країни, - зазначила Псакі.

Прессекретар додала, що США ведуть внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для деескалації жахливого конфлікту, проте президент США Джо Байден не планує зустрічі, ні взаємодії, ні телефонного дзвінка з президентом Росії Володимиром Путіним.

- Зараз вони здійснюють вторгнення в суверенну країну і продовжують ескалацію щодня. Ми ніколи не знімемо дипломатію зі столу, але зараз не момент для цього, - зазначила Псакі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна США
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