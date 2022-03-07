Україна призупинила експорт м'яса, гречки та цукру

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 0

Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми. Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду.

Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, «м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів; м'яса великої рогатої худоби».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.