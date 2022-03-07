Окупанти везли із собою до України форму для параду, але щось пішло не так

Сьогодні, 04:45 Переглядів: 415

Російські окупанти під час вторгнення в Україну взяли із собою парадну форму. Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

- Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли із собою парадну форму з приколотими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина - в полоні просить про прощення, - йдеться в повідомленні.