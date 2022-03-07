Світлана Алексієвич: Війна Росії проти України гірша за Другу світову
Сьогодні, 05:00
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Нобелівська лауреатка поділилася думками
Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич поділилася своїми думками щодо війни в Україні.
- Війна Росії проти України гірша за Другу світову війну.
- Путін – гірший за Сталіна, бо у нього немає жодної людьскої ідеї.
- Це розпад імперії, імперської свідомості, месіанства, що збіглося з комуністичним відчуттям влади над світом.
- Те, як працюють російські пропагандисти, колись називатимуть зразком «злочинної журналістики».
- Посварити білорусів із українцями вигідно лише Росії, щоб втягнути Білорусь у війну.
- Герої – це українці та білоруси, які воюють за українців. Росіяни – кати.
- Погрози Путіна ядерною зброєю: це божевільні слова, але світ не може залежати від однієї божевільної людини.
- Лукашенко вже не при владі на своїй землі. Він має владу лише ув’язнити, знущатися, принижувати власний народ. А все інше вже не в його владі.
- За законами воєнного часу надання території означає співучасть у злочині.
- Тому Лукашенко перетворив Білорусь на країну-агресора. Це дуже соромно і страшно.
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