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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Світлана Алексієвич: Війна Росії проти України гірша за Другу світову

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 264

Нобелівська лауреатка поділилася думками

Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич поділилася своїми думками щодо війни в Україні.

  • Війна Росії проти України гірша за Другу світову війну.
  • Путін – гірший за Сталіна, бо у нього немає жодної людьскої ідеї.
  • Це розпад імперії, імперської свідомості, месіанства, що збіглося з комуністичним відчуттям влади над світом.
  • Те, як працюють російські пропагандисти, колись називатимуть зразком «злочинної журналістики».
  • Посварити білорусів із українцями вигідно лише Росії, щоб втягнути Білорусь у війну.
  • Герої – це українці та білоруси, які воюють за українців. Росіяни – кати.
  • Погрози Путіна ядерною зброєю: це божевільні слова, але світ не може залежати від однієї божевільної людини.
  • Лукашенко вже не при владі на своїй землі. Він має владу лише ув’язнити, знущатися, принижувати власний народ. А все інше вже не в його владі.
  • За законами воєнного часу надання території означає співучасть у злочині.
  • Тому Лукашенко перетворив Білорусь на країну-агресора. Це дуже соромно і страшно.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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