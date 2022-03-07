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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Мер розбомбленої Охтирки вдень рятує місто, а вночі лікує людей

Сьогодні, 05:25 Переглядів: 209

 

Російські літаки розбомбили не тільки ТЕЦ, а й склади з продуктами харчування, будматеріалами, стоянку бензовозів. Знищені звичайні людські хати

Охтирка нині без тепла та піддається постійним бомбардуванням окупантів. Але місто тримається. Про ситуацію в Охтирці та її очільника розповів у своєму телеграм-каналі Дмитро Живицький, керівник Сумської обласної військової адміністрації.

Павло Кузьменко, мер Охтирки
Павло Кузьменко, мер Охтирки

 

«Особисто я вважаю, що Охтирка - місто герой! А його очільник, Павло Петрович Кузьменко, який вдень рятує місто, а вночі - оперує людей (за фахом він лікар) справжній супергерой і заслуговує на найвищі нагороди!

Громада Охтирки, її мирні мешканці стали заручниками російської агресії та гідно тримаються у цій ситуації.

Місто повністю без тепла.

Зруйнована ТЕЦ.

Вчора російські літаки розбомбили також склади з продуктами харчування, будматеріалами та стоянку бензовозів.

Російська армія робить усе, аби перетворити наші міста і села на пекло, де неможливо жити», - написав він.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Охтирка війна Путин против украинского народа
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