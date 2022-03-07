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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Воюють з дитинством та освітою: російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл

Сьогодні, 05:55 Переглядів: 0

 

Частина з них повністю зруйнована

Від початку вторгнення в Україну російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл

 

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні можу сказати, що це вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені», - зазначив очільник МОН, додавши, що ця кількість зростає.

Він також поінформував, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.

 

Війська росії напали на Україні 24 лютого. Вони обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Нагадаємо, Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування ситуації в Україні.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ДСНС
Теги: школа бомба війна Путин против украинского народа
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