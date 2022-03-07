Воюють з дитинством та освітою: російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл

Від початку вторгнення в Україну російські війська знищили або пошкодили 211 шкіл
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.
Він також поінформував, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.
Війська росії напали на Україні 24 лютого. Вони обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
Нагадаємо, Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування ситуації в Україні.