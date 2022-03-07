Обстріли та бомбардування не припиняються
По Миколаєву вранці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Суспільне.Миколаїв. Відео обстрілу розмістив на своїй сторінці у фейсбуці Євген Римар, ексдепутат Миколаївської міськради.
О 5-й ранку повітряна тривога у Києві, Білій Церкві, Чернігові, Вінниці.
Вночі російські війська знову бомбили Харків.
Наслідки обстрілів у Миколаєві. За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО «Смерч», повідомляє Суспільне.Миколаїв.
Є фото пожежі та руйнувань, які спричинили обстріли.
Станом на 6:50 частина міста залишилась без теплопостачання. Про це повідомляє ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».