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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Недобрий ранок: по Миколаєву вороги вдарили з систем залпового вогню. Наслідки (додано)

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 1 148

Обстріли та бомбардування не припиняються

По Миколаєву вранці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Суспільне.Миколаїв. Відео обстрілу розмістив на своїй сторінці у фейсбуці Євген Римар, ексдепутат Миколаївської міськради.

О 5-й ранку повітряна тривога у Києві, Білій Церкві, Чернігові, Вінниці.

Вночі російські війська знову бомбили Харків.

Додано

Наслідки обстрілів у Миколаєві. За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО «Смерч», повідомляє Суспільне.Миколаїв.

 

Є фото пожежі та руйнувань, які спричинили обстріли. 

 


Станом на 6:50 частина міста залишилась без теплопостачання. Про це повідомляє ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Суспільне. Миколаїв
Теги: бомба обстріли війна Путин против украинского народа
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