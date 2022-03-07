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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

11-річний хлопчик сам пересік кордон: що важливо знати при евакуації дитини

Сьогодні, 06:35 Переглядів: 738

 

Покладіть до кишені дитини записку з інформацією про неї та ваші контакти. А можна написати інформацію й на руці дитини

Як повідомляє Суспільне.Новини, 11-річний хлопчик із Запоріжжя сам переїхав  через кордон з України до Словаччини: з собою мав паспорт в пакеті та телефонний номер, записаний на руці.

Батьки хлопчика мали залишитися в Україні. У Словаччині йому допомогли зв'язатися з родичами у Братиславі та доїхати до них. Інформацію про цей випадок повідомило міністерство внутрішніх справ Словаччини.

Центр протидії дезінформації при РНБО України звертає увагу на те, що батькам слід зробити першочергово при евакуації дітей.

  • Якщо ви вирішили евакуюватися з зони бойових дій із дитиною, пам'ятайте, що у натовпі дитина може розгубитися, а ви можете втратити її з поля зору. Попередьте їх про це і навчіть, як поводитись в екстреній ситуації.
  • Записка з вашою контактною інформацією дозволить поліції чи іншим дорослим зв'язатися з вами і швидше повернути дитину.
  • У записці вкажіть ПІБ дитини, контакти батьків. ТЪ радить також вказати контакти родичів чи знайомих, куди вона прямує, групу крові дитини.

 

Статистика злочинів росії проти дітей: Станом на 6.03.2022 року, за словами уповноваженої ВР України з прав людини Л.Денісової, у війні Росії проти України загинули 38 дітей, постраждала 71 дитина. Ці дані не остаточні, адже точна інформація зараз недоступна через обстріли з боку противника.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: МВС Словаччини
Теги: війна евакуація діти Путин против украинского народа
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