11-річний хлопчик сам пересік кордон: що важливо знати при евакуації дитини

Покладіть до кишені дитини записку з інформацією про неї та ваші контакти. А можна написати інформацію й на руці дитини
Як повідомляє Суспільне.Новини, 11-річний хлопчик із Запоріжжя сам переїхав через кордон з України до Словаччини: з собою мав паспорт в пакеті та телефонний номер, записаний на руці.
Батьки хлопчика мали залишитися в Україні. У Словаччині йому допомогли зв'язатися з родичами у Братиславі та доїхати до них. Інформацію про цей випадок повідомило міністерство внутрішніх справ Словаччини.
Центр протидії дезінформації при РНБО України звертає увагу на те, що батькам слід зробити першочергово при евакуації дітей.
Статистика злочинів росії проти дітей: Станом на 6.03.2022 року, за словами уповноваженої ВР України з прав людини Л.Денісової, у війні Росії проти України загинули 38 дітей, постраждала 71 дитина. Ці дані не остаточні, адже точна інформація зараз недоступна через обстріли з боку противника.