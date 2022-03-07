12-та доба протистояння: окупанти обстрілюють цивільних, беруть у заручники жінок та дітей – Генштаб ЗСУ на 6.00

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Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив оперативну інформацію станом на 6 ранку 7 березня. Далі – мовою оригіналу.

Розпочато дванадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України.

З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні.

Діючи підступно, окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, «зелених коридорів», беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Мають місце численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників. Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність Збройних Сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон.

Разом переможемо! Слава Україні!