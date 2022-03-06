Зеленський обговорив з Байденом фінансову підтримку України і санкції проти РФ

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Зеленський провів чергову розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якій ішлося про фінансову підтримку України і нові санкції проти РФ.

Про це він повідомив у Twitter.

- У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ, - написав президент.